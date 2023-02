Comprou online na Shein e quando recebeu o pedido em casa encontrou bilhete com mensagem chocante

Uma jovem sentiu a necessidade de expor o caso chocante que aconteceu após pedir algumas peças de roupa na loja virtual, Shein, e a história viralizou.

Segundo a estadunidense, ela teria comprado alguns biquínis e sungas para ela e o namorado e pôde receber a encomenda no início de fevereiro. Porém, ao abrir as embalagens, ficou impressionada com um bilhete escrito à mão.

“Help”. O pedido de socorro, em inglês, foi deixado na encomenda e isso deixou a moça completamente confusa, já que várias notícias sobre trabalhos exploratórios e análogos à escravidão já foram vazadas sobre a empresa multinacional.

Sem saber como reagir, a cliente compartilhou o relato nas redes sociais e o perfil oficial da loja respondeu a publicação. “Observamos que este vídeo contém informações erradas sobre Shein e queremos abordar as afirmações. Por favor, envie-nos uma mensagem no direct”.

Vale ressaltar que os abusos trabalhistas nas fábricas na asiáticas seguem sem um desfecho e a marca continua faturando mais de 8 bilhões anualmente, com as peças vendidas abaixo do preço.