Conheça a pequena cidade de Goiás que é ideal para casais que querem sossego e romantismo

Cromínia é uma pequena cidade, localizada a 88km de Goiânia, na região Sul de Goiás, com pouco mais de 3.500 habitantes. No entanto, dentro do município se encontra um lindo lugar, ideal para casais que querem sossego e romantismo.

Estamos falando de uma fazenda com uma bela cabana, construída com design rústico, na madeira. Por lá, encontram-se diversas piscinas naturais, em um riacho com uma pequena cachoeira. Tudo isso a poucos metros de distância.

Por estar muito perto do curso d’água, é possível ouvir o som das águas correntes nas pedras, o que dá um charme a mais para as noites no local – que, por sinal, propiciam uma belo visual.

Já pelo dia, os visitantes podem fazer um passeio romântico por uma trilha de pedras que se encontra no riacho. Tudo isso longe de qualquer barulho da cidade.

Se for necessário, os turistas podem também visitar uma vila, de não mais de 300 habitantes, que fica a 2km da cabana.

O espaço também é pet friendly, possui wi-fi e também possui uma área destinada para fazer fogueiras à noite e aproveitar um momento de romantismo.