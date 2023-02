É de deixar o coração quentinho o que este marido faz pela esposa que perdeu a memória há mais de 15 anos

Viralizou no TikTok, recentemente, o caso de um idoso que decidiu conquistar o amor da esposa todos os dias, nos últimos 15 anos, após ela ter perdido a memória e não se lembrar de quase nada. O caso emocionou toda a internet.

Quem divulgou o vídeo comovente foi a neta, identificada como Catalina no TikTok, e as imagens são verdadeiramente fofas. No vídeo, a menina explica que a avó, de 82 anos, é casada com o avô, de 86, há 59 anos.

Porém, há mais de uma década e meia, ela sofreu um problema de saúde e ficou com toda a memória comprometida. O único rosto que permaneceu ainda familiar foi o do amado. Por essa razão, o idoso decidiu que seguiria todos os dias visitando ela no hospital e deixando-a bem.

Assim, uma rotina de cuidados foi criada, para manter a boa aparência. Depois de se produzir, o avô vai até o hospital e passa todo o tempo possível ao lado do grande amor, sorrindo e conversando com ela.

“Se você me perguntar o que é o amor, eu digo: olhe para os meus avós. Aquele olhar diz tudo, sem dizer nada”, disse Catalina na publicação, que já alcançou 16,4 milhões de visualizações.

Nos comentários, milhares de internautas ficaram compadecidos com o sentimento, respeito e empatia que o casal transborda. “Isso sim é meta de vida!”, disse uma jovem.

Assista