Grave acidente entre carros de passeio deixa uma pessoa morta e três feridos

Um grave acidente de trânsito envolvendo dois carros de passeio deixou uma pessoa morta e três feridos na manhã desta terça-feira (07), na BR-452, próximo a Lagoa do Bauzinho, em Rio Verde.

Diversas equipes de socorro tiveram de se mobilizar para socorrer as vítimas da colisão lateral.

O nome das pessoas envolvidas no acidente ainda não foi divulgado, no entanto, o veículo que foi atingido lateralmente pertence ao Governo.

Juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) constatou o óbito de uma das vítimas e identificou que as outras três se encontravam gravemente feridas.

Todos os feridos foram rapidamente encaminhados ao Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (Herso), para que pudessem receber o tratamento médico necessário.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um dos veículos envolvidos no acidente de trânsito recusou ser transportado para a unidade hospitalar.