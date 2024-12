Idoso mata o próprio filho com tiro de espingarda após levar “estilingada”, em Crixás

Situação teria ocorrido por volta das 10h, quando a vítima chegou na casa do pai, que estava preparando o almoço

Samuel Leão - 01 de dezembro de 2024

Pai foi preso pelo crime. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 71 anos, matou com um tiro o próprio filho, um homem de 45 anos, após os dois terem uma discussão e ele levar uma “estilingada” no rosto. O caso aconteceu em Crixás, no interior de Goiás, na manhã deste domingo (1º), e resultou na prisão do autor.

A situação teria ocorrido por volta das 10h, quando a vítima chegou na casa do pai, que estava preparando o almoço. O homem estaria embriagado e iniciou uma discussão.

Os ânimos se exaltaram e, no meio da discussão, o filho teria arremessado uma pedra com um estilingue, acertando o rosto do idoso. Logo em seguida, ele pegou uma espingarda e atirou no homem.

A Polícia Militar (PM) foi alertada sobre o ocorrido, e uma guarnição foi até o local. Ao chegar na residência, a equipe se deparou com a vítima ensanguentada, caída no chão.

O idoso relatou o ocorrido e apresentou a arma utilizada, que tinha uma bala deflagrada e duas ainda intactas. Dada a situação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para uma delegacia.

O caso foi registrado como homicídio simples, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).