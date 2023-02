Entre os componentes do zodíaco, há alguns signos que têm mais chances de enganar e machucar os corações de quem se arriscar a envolver com eles.

Cada casa astrológica tem um jeito particular de viver, principalmente dentro de uma relação afetiva. Enquanto umas podem ser mais intensas, apaixonadas, leais e adeptas de uma eternidade juntos, outras nem tanto.

Alguns signos trazem consigo uma necessidade absurda de sair da rotina, de buscar aventuras e situações perigosas. Eles realmente detestam cenários repetidos e cansativos e podem acabar traindo ou machucando seriamente quem os ama.

Portanto, é importante estar atento ao se envolver com essas pessoas. Além de tudo isso, eles adoram ter o ego inflado. Isso pode ser um perigo para uma relação íntima.

Confira agora quais os signos que mais têm chances de enganar e destruir corações:

1. Gêmeos

Os geminianos ocupam o topo do pódio dos maiores signos traidores do zodíaco. Isso se deve ao fato deles serem extremamente inconstantes e detestarem cobranças.

Estar em relacionamento sério com essa casa é saber que ele precisará de muito espaço, liberdade e paciência. Por essa razão, inclusive, eles vivem solteiros e adoram essa realidade.

Responsabilidade afetiva não tem nada a ver com o geminiano. Esse signo é mais individualista e prioriza as amizades, as saídas e festas. Tenha cuidado ao entrar nessa fria.

2. Libra

Os librianos também podem ser bastante mentirosos. São galãs e sedutores natos. Até mesmo quando não há tantas intenções, o nativo é capaz de conquistar o coração de quem estiver por perto.

Ele é gentil, extrovertido e sabe falar as palavras exatas para amarrar alguém consigo. E nessa indecisão que ele vive, sempre faz más escolhas, traindo a confiança de quem se apaixonar por ele.

No entanto, diferentemente do geminiano, essa casa não faz isso por puro individualismo e maldade. É instintivo ser de todas, o que torna ele ainda mais inamorável. Tenha cuidado com eles.

3. Peixes

Por fim, pode parecer até assustador um signo tão fofinho e romântico neste pódio, mas acredite: eles podem ser fortes traidores.

Isso acontece porque, por ser regido por água, esse signo é muito inconstante e mutável. O pisciano não costuma ir atrás de uma segunda pessoa, porém também não dispensa as possibilidades.

Ele é emocional e, se sentir envolvido com o cenário, nada o impedirá de cometer uma loucura. Inclusive, é bem comum que se arrependa depois.

No final das contas, namorar com um pisciano é perigoso. Não há rotinas, nem mesmo dá para saber quando algo mais atrativo irá chamar sua atenção. Fique atento aos detalhes se não quiser ser traído!

