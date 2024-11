Brasileiros com CPF finais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 podem ter dinheiro a receber; consulte

Mais de 41 milhões de pessoas físicas têm grana esquecida e não foi buscar até hoje. Aprenda a consultar se você tem um dinheiro te esperando

Magno Oliver - 28 de novembro de 2024

Imagem ilustrativa de dinheiro. (Foto: Marcelo Casal JR/Agência Brasil)

Muitos brasileiros têm direito a receber valores residuais em antigas contas bancárias e fundos de investimentos através do Sistema de Valores a Receber do Banco Central e não estão sabendo disso.

Segundo comunicado público do Banco Central, mais de 41 milhões de pessoas físicas no Brasil estão com dinheiro esquecido em instituições financeiras que podem ser resgatados e não foram atrás.

Atualmente, valores residuais em contas bancárias antigas e até fundos de investimento, por exemplo, estão com dinheiro de correntistas e podem ser sacados.

Para facilitar o processo e permitir que os brasileiros façam o saque desses valores correspondentes, o Banco Central criou o Sistema de Valores a Receber (SVR). Você pode fazer o acesso de forma simples e gratuita por qualquer pessoa.

Veja o passo a passo de como saber se você tem dinheiro esquecido

– Acesse a página Valores a receber do Banco Central

– Clique na seção “Consulte valores a receber”

– Insira o CPF (seu ou de uma pessoa falecida) ou CNPJ (de empresas já encerradas)

– Informe data de nascimento ou data de abertura do CNPJ

– Transcreva os caracteres apresentados pela tela de verificação e toque em “CONSULTAR”

– Depois é só conferir se você tem valores a receber

O Banco Central reforça que o site valoresareceber.bcb.gov.br é o único portal em que é possível acessar o sistema para tal finalidade. Assim, caso ofereçam outros links, isso é uma tentativa de fraude e golpe. Não clique em sites ou links duvidosos.

Caso você não possua nenhum valor a receber do sistema, irá aparecer a mensagem: “Não foram encontrados valores a receber para os dados informados”.

Agora, caso você tenha valores a receber, veja como solicitar o recebimento:

– Acesse o site bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber e faça o login com sua conta gov.br (nível prata ou ouro)

– Em seguida, a tela do sistema mostrará o valor, os dados da instituição que irá devolver o dinheiro, a origem e outras informações

– Toque em “SOLICITAR POR AQUI”, informe seus dados pessoais, chave Pix e guarde o número de protocolo, o reembolso do valor cai na conta em até 12 dias úteis.

Como solicitar valores a receber de pessoas falecidas e/ou empresas encerradas?

Você realiza o processo igual explicado anteriormente, só que você não recebe os valores esquecidos por PIX. Assim, o interessado precisa entrar em contato com a instituição financeira pelo e-mail ou telefone que aparecem na pesquisa e definir o meio de retirada desse dinheiro

