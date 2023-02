Para quem não gosta de acumular várias mensagens no WhatsApp, a função “mensagens que apagam sozinhas” mais conhecidas como “mensagens temporárias” podem ser um meio ideal de evitar isso.

Por meio do recurso, é possível definir se as mensagens contidas na conversa desaparecerão após 24 horas, 7 dias ou 90 dias. Além de evitar se perder em meio a várias mensagens, você poderá ter mais espaço no armazenamento.

Então, se você ficou curioso (a) em como colocar a função em prática, leia a matéria preparada pelo Portal 6 e saiba como ativar o recurso.

Saiba como ativar as mensagens que apagam sozinhas no WhatsApp

Uma nova função que desembarcou na plataforma recentemente pode ser um alívio para os usuários que não curtem lidar com várias mensagens em um mesmo bate-papo.

A partir de agora, é possível ativar o recurso de “mensagens que apagam sozinhas” também conhecido como mensagens temporárias. Ao ser ativado no aplicativo, a função conseguirá definir o período em que uma mensagem fique no aplicativo.

Dessa forma, o mensageiro poderá definir quanto tempo quer que uma mensagem fique disponível no aplicativo, seja ele de 24 horas, 7 dias ou 90 dias.Vale lembrar que o recurso pode ser acionado por ambos participantes.

O primeiro passo para acionar o recurso de mensagens temporárias é abrir o aplicativo de conversa, o WhatsApp, e, em seguida, selecionar o contato/conversa que você quer aplicar a função.

Logo depois, você verá uma opção escrita “Mensagens temporárias” e é nela que você deve clicar. Após isso, basta você selecionar o período pelo qual você deseja que as mensagens desaparecerão – vale lembrar que as opções disponíveis são 24 horas, 7 dias ou 90 dias.

Depois, você deve selecionar qual o tempo que você deseja que as mensagens permaneçam na plataforma, basta selecionar as conversas que você deseja ativar este recurso e clicar em “Continuar” e, depois, em “OK”.

Dessa maneira, você poderá ter mais espaço no armazenamento do seu celular. Então, fica a dica!

