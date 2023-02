Últimas vagas para estudar na UniEVANGÉLICA ainda neste semestre

Para aqueles que desejam ingressar no ensino superior no primeiro semestre de 2023, temos uma grande novidade: a UniEVANGÉLICA está com inscrições abertas para o vestibular nas modalidades presencial e EAD. Mas atenção: restam poucas vagas.

Os interessados em participar só precisam acessar o site da UniEVANGÉLICA e escolher qual a melhor maneira de participar da seleção. As opções são:

Através da nota do ENEM, vestibular agendado presencial, vestibular agendado redação online, reclassificação, transferência e portador de diploma.

São vários os cursos oferecidos pela instituição para atender os sonhos de todos os vestibulandos. Apenas na modalidade a distância são mais de 20.

O curso de Engenharia de Software matutino está com 60 vagas extras. Esta é uma excelente oportunidade de ingressar em uma das áreas mais promissoras da atualidade.

A melhor parte é que não precisa morar necessariamente em Anápolis para participar, já que o processo seletivo é válido para todas as mantidas da Associação Educativa Evangélica (AEE).

Ou seja, os candidatos também podem ingressar na Faculdade Evangélica Raízes e Faculdades Evangélicas de Ceres, Rubiataba, Goianésia, Jaraguá e Senador Canedo.

Essa é uma grande oportunidade de estudar numa das melhores instituições de ensino superior de Goiás.