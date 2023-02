Anápolis também terá sessões de cinema com ingressos a R$ 10; veja os filmes em cartaz

Anápolis não ficará de fora das comemorações da Semana do Cinema. O Cinemais e o Cineprime, instalados na cidade, estarão com programações especiais a partir desta quinta-feira (09).

No Brasil Park Shopping os expectadores poderão apreciar os filmes com ingressos a valor de R$ 10 para sessões 2D, entre os dias 09 e 14 de fevereiro. A promoção não é estendida para salas e setores VIPs e pré-estreias.

O Cinemais Anápolis também estará com uma opção de combo especial. Durante a semana, uma pipoca média e dois refrigerantes de 500ml estarão a R$ 29.

A programação de filmes da semana pode ser consultada no site do próprio shopping, em brasilparkshopping.com.br, ou no endereço eletrônico do cinema.

Já no Anashopping a comemoração também será com um combo especial e ingresso a preço único de R$ 10, válido para todos os filmes, com exceção do Homem Formiga.

A promoção começa nesta quinta-feira (09) e se estende até o dia 22. A programação com os filmes disponíveis na semana está disponível no Instagram do centro comercial, onde o cinema está instalado.