Goiânia recebe tributo a artistas ícones dos anos 80: Renato Russo, Cazuza e Raul Seixas

Os três principais nomes da história do rock brasileiro – Renato Russo, Cazuza e Raul Seixas – serão homenageados em um tributo que acontecerá na cidade de Goiânia.

Intitulado de “Os imortais”, o evento está previsto para acontecer no dia 11 de março no Teatro FacUnicamps, na Avenida Anhanguera, no Setor Coimbra, a partir das 20h30.

Os ingressos já estão à venda no site Bilheteria Digital, nas lojas Komiketo e na Faculdade Unicamps. Os valores variam de R$ 70 a R$ 90.

Funcionários ou alunos da Unicamps poderão garantir um desconto na hora da compra, com preços que variam entre R$ 60, R$ 72 e R$ 81.

As apresentações serão comandadas pelos cantores Valério Araújo, Nino Russo e Paulo Mano e tem o objetivo de relembrar e emocionar o público com alguns sucessos dos artistas.