Jovem que ajudou a amiga realizar o sonho de se casar só descobre na cerimônia o que ela fez e não quer perdoar

Uma jovem empresária quis ajudar uma noiva, amiga de infância, concedendo um enorme desconto nos doces do casamento, mas acabou recebendo um balde de água fria no dia do evento. Agora, ela diz não saber como perdoá-la.

Segundo a moça, que preferiu não se identificar no desabafo ao Reddit, ela conhecia a mulher há muitos anos. Por isso, ofereceu um bom desconto na mesa do bolo.

Além disso, o esposo fotógrafo também quis presentear o casal com uma bela filmagem da cerimônia e a noiva ficou extremamente contente e agradecida, no primeiro momento.

“Minha melhor amiga se casou no último fim de semana e eu fiquei animada por estar lá e apoiar essa nova fase. Sou especialista em trabalhos com chocolate e criei as lembrancinhas e a mesa de doces com desconto para ela. Assim também conseguiria divulgar meu trabalho”, disse.

“Desde o início ela me disse que o casamento estava acima do orçamento então meu namorado não seria convidado, eu entendi a situação e até mesmo dei um desconto a mais na mesa de doces. Mas depois de alguns dias minha amiga disse que meu noivo poderia ir”, completou.

O que deixou a empresária revoltada foi no momento da celebração. Como a ‘cliente’ não havia feito um convite formal ao casal profissional, foi recomendado que a doceira e o fotógrafo se sentassem junto dos demais colaboradores.

“Eu entendi toda a confusão, mas ainda assim fomos cortados da recepção sem ninguém falar ou avisar nada. Até tivemos que pedir comida enquanto ficamos isolados em outra sala. Perdi todo o casamento e passei a maior parte da noite chorando no banheiro”, relembrou.

“Na manhã seguinte minha amiga se desculpou, mas eu estou extremamente magoada com o que aconteceu”, finalizou o desabafo, concluindo que não sabe se perdoará a falta de consideração.

Para os usuários do fórum virtual, a ‘atitude egoísta da noiva’ foi dura e diz muito sobre o caráter e a importância que ele oferece às pessoas que a ajudam.

“Sinto dizer, mas você foi usada. Ela definitivamente não é sua amiga”, pontuou uma internauta.