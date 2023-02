Os trabalhadores beneficiários do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) já podem consultar o valor que irão receber do abono salarial referente ao ano-base 2021.

Aqueles que ainda não possuem certeza se possuem direito ao benefício podem esclarecer a dúvida por meio do site do Governo Federal ou através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), disponível para dispositivos com sistema Android e iOS.

Neste ano, o abono salarial será liberado a partir do dia 15 de fevereiro, sendo voltado exclusivamente para aqueles trabalhadores que atuaram profissionalmente com carteira assinada em 2021.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, 20,4 milhões de brasileiros serão contemplados pelo PIS, enquanto mais 2,5 milhões receberão por meio do Pasep.

Vale ressaltar que o abono salarial dos trabalhadores da iniciativa privada será distribuído pela Caixa Econômica Federal levando em consideração o mês de nascimento do trabalhador. O pagamento terá início em fevereiro e fim previsto para julho.

Por outro lado, os funcionários públicos vão receber o benefício pelo Banco do Brasil, seguindo o último o número de inscrição do trabalhador.

Os brasileiros devem ainda se atentar ao fato de que para receber o abono salarial, é necessário ter recebido durante o ano-base no máximo dois salários mínimos, além de ser preciso estar inscrito no PIS/PASEP pelo prazo mínimo de cinco anos.

Para mais, também deve-se ter trabalhado por ao menos 30 dias em 2021, assim como é imprescindível que o empregador tenha repassado corretamente os dados pessoais do funcionário na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

PIS/Pasep liberado: consulte o valor que você tem direito de receber

Bastante aguardado pelos brasileiros, o abono salarial do PIS/Pasep é pago proporcionalmente ao tempo que tiver sido trabalhado com carteira assinada durante o ano-base.

Desse modo, quanto mais os trabalhadores tiverem atuado profissionalmente em 2021, maior será o valor do benefício que terão o direito de receber.

Confira os valores:

Brasileiros que trabalharam por um mês – abono salarial no valor de R$ 108,50;

Brasileiros que trabalharam por dois meses – abono salarial no valor de R$ 217;

Brasileiros que trabalharam por três meses – abono salarial no valor de R$ 325,50;

Brasileiros que trabalharam por quatro meses – abono salarial no valor de R$ 434;

Brasileiros que trabalharam por cinco meses – abono salarial no valor de R$ 542,50;

Brasileiros que trabalharam por seis meses – abono salarial no valor de R$ 651;

Brasileiros que trabalharam por sete meses – abono salarial no valor de R$ 759,50;

Brasileiros que trabalharam por oito meses – abono salarial no valor de R$ 868;

Brasileiros que trabalharam por nove meses – abono salarial no valor de 976,50;

Brasileiros que trabalharam por 10 meses – abono salarial no valor de R$ 1.085;

Brasileiros que trabalharam por 11 meses – abono salarial no valor de R$ 1.193,50;

Brasileiros que trabalharam por 12 meses – abono salarial no valor de R$ 1.302.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!