Conheça a cidade goiana com águas termais e atrações mais baratas que em Caldas Novas

Caldas Novas é um famoso ponto turístico de Goiás, muito conhecida por suas atrações aquáticas, o que acaba atraindo muitas pessoas.

No entanto, existe uma outra cidade goiana que também conta com águas termais e diversos atrativos, que podem acabar saindo mais em conta do que o município caldas-novense. Estamos falando de Lagoa Santa.

Ela fica a 430 km de Goiânia, na região Sul do estado e possui como principal atrativo uma lagoa, com águas naturalmente aquecidas e cristalinas.

Ao dar um mergulho, o visitante poderá ver, claramente, que está nadando junto aos peixinhos que habitam o local, assim como corais e plantas submarinas.

Acima do nível da água, a lagoa também chama a atenção pela beleza. Existe uma diversidade de pássaros que sobrevoam a região, assim como uma passarela feita de madeira, que cruza parte do pequeno lago.

A lagoa se encontra dentro das propriedades do Hotel Thermas Lagoa Santa e quem faz uma hospedagem no local pode acessá-la livremente.

Entretanto, vale destacar que a cidade possui várias opções de estadia, com preços baixos e atrativos, que oferecem serviços de refeição – café da manhã, almoço e jantar.

Ademais, o preço para nadar na Lagoa Santa varia conforme os dias. Entre segunda e quinta-feira, a entrada está mais em conta, enquanto nos finais de semana e feriados, o ingresso é um pouco mais caro.

Vale destacar que idosos e estudantes pagam meia-entrada.

Por fim, a cidade pode ser considerada uma ótima opção para quem quer se reconectar com a natureza e descansar da rotina e movimentação de regiões urbanas mais movimentadas.