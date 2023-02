Médicas debocham de crianças atingidas por raio e vídeo causa indignação; veja

Uma dupla de médicas gravou um vídeo debochando de algumas crianças atingidas por raios durante a chuva e o caso viralizou após as imagens vazarem, causando muita indignação.

A situação aconteceu na última quarta-feira (08), no município de Maués (AM), e, como é possível ver nas cenas, as profissionais riem e comentam sobre as vítimas, enquanto o choro das crianças é nitidamente escutado no áudio.

“E aí, tu que vai suturar essas crianças gritando?”, pergunta a primeira médica, enquanto filma com o celular. “Isso mesmo, parece que estão sendo exorcizadas”, responde a segunda.

O “humor ácido” das médicas e causou muita revolta. Inclusive, a prefeitura emitiu uma nota comentando sobre o caso e as providências que foram devidamente tomadas.

“A Administração Municipal de Maués vem, por meio desta nota, reiterar que preza por uma saúde pública humanizada, bem como repudia e rechaça qualquer postura antiética e desumana de profissionais de saúde”, iniciou o documento.

“Informa também que determinou imediata exoneração das profissionais de saúde envolvidas nesse lamentável episódio”, concluiu a nota.

Assista!