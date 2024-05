6 carnes que são as melhores para fritar e não custam muito

Açougueiro com experiência no assunto listou os melhores cortes e a internet ficou grata com o tutorial

Magno Oliver - 17 de maio de 2024

(Foto: Captura de tela / Instagram / Emersom Açougueiro)

Na hora de escolher o tipo de corte de carne ideal para fritar, a dúvida sobre qual peça escolher sempre permeia a nossa cabeça, não é mesmo?

Pensando nisso, trouxemos um tutorial de dicas de um açougueiro especialista no assunto para você não errar mais e mandar bem nas suas refeições.

6 melhores carnes que são as melhores para fritar e não custam muito

1. Filé mignon

De acordo com o especialista, é uma carne extremamente macia e que permite que você consiga fazer diversos tipos de preparos com ela. Assim, ele cita como exemplo um bife acebolado, bife à milanesa e um bife à parmegiana.

2. Miolo da alcatra

O açougueiro conta que o miolo da alcatra é uma carne muito macia e que também é perfeita para bifes. É considerada uma opção bem suculenta e que possui uma camada mais fina de gordura sobre a peça. Perfeita para um preparo acebolado e à milanesa.

3. Contra-filé

No vídeo ele já indica que essa é para quem curte uma carne mais saborosa e que leva uma quantidade maior de gordura na parte superior da peça. Assim, à milanesa e acebolado são os mais indicados para ela.

4. Coxão mole

O colchão mole é uma carne de custo-benefício melhor, mais barata e dá para você fazer uma à parmegiana, à milanesa e também um bife acebolado.

5. Miolo da paleta

Essa é a famosa picanha do dianteiro. Uma carne extremamente macia, versátil, saborosa, suculenta e com bem pouca gordura. Boa para estrogonofes, à milanesa e acebolado.

6. Acém

Por fim, essa foi a dica dos seguidores no vídeo. Além de macia, com bom equilíbrio de gordura, a carne é indicada para bifes, assados, carne moída e até ensopados. Fica localizado na parte dianteira do pescoço do boi.

Assim, confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emerson açougueiro (@emersonacougueiro)

