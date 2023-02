Mulheres querem levar maquiadora de Anápolis à Justiça após fala sobre cabelo cacheado

Após toda a polêmica envolvendo a fala da maquiadora e cabeleireira, Letícia Bufanio, por meio do Instagram, a Comissão de Diversidade da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Anápolis não pretende prestar notícia crime. No entanto, diversas mulheres demonstraram interesse em entrar com a ação indenizatória.

O caso repercutiu nas redes sociais quando a profissional da beleza comentou que cabelo cacheado a deixa com “cara de pobre”.

Diante das falas de Letícia, o advogado Alex Costa revelou ao Portal 6 que já foi procurado por inúmeras mulheres que se sentiram ofendidas e desejam levar a maquiadora à Justiça.

“Já tenho relatos de pessoas que se sentiram agredidas pelas falas racistas. Como se cabelos crespos e cacheados fossem características pejorativas para estereotipar pessoas hipossuficientes e ou que moram em regiões periférica”, afirmou.

O advogado ressaltou que o apontamento problemático proferido por Letícia pode configurar racismo estrutural.

“Lembrando que o crime é contra toda a coletividade, em específico, às pessoas afro descendentes. Inclusive, houve alteração na Lei n. 7.716/89 que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, a pena foi aumentada de 1/3 até a metade quando o crime de racismo ocorrer em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação, alteração realizada pela Lei n. 14.532/2023”, destacou.

Em tempo

Por Letícia Bufanio ser uma profissional da beleza, as falas polêmicas sobre cabelo cacheado também estão repercutindo no segmento.

Ao Portal 6, Gedeon Pires, cabeleireiro consagrado entre as cacheadas de Anápolis, avalia que pela área de atuação da profissional, o comportamento dela foi errôneo, afinal, o ideal seria valorizar a beleza feminina.

“Infelizmente vimos com preconceito, foi inadequado, até por se tratar de um profissional da beleza. Como profissionais da área temos que enaltecer a beleza que já existe em cada indivíduo. Nossa missão é fazer com que cada uma das nossas clientes enxergue a beleza que há por natureza em cada uma delas”, argumentou.

“Mais do que apenas “vender” nossos serviços, temos como regra ajudá-las no processo de aceitação dessa beleza incrível”, completou.

O especialista também ressaltou que a declaração de Letícia pode impactar negativamente as mulheres que estão passando pelo processo de transição capilar.

“O impacto é muito negativo! As mulheres que estão no processo de transição, que é o processo de retirar o alisamento do cabelo, demanda um tempo longo e difícil, as vezes sendo necessário retirar todo o cabelo, imagina como ouvir esse tipo de fala desmotiva e corrói toda a construção da auto estima”, pontuou.