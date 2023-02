No zodíaco, há alguns signos com as maiores chances de viver um amor duradouro, sólido e confiável, capazes de viver uma história de amor tão pura e intensa, que até os mais céticos irão apreciar.

Essas casas astrológicas são muito adeptas da felicidade a dois. São românticas, solícitas e encantadas com os clichês mais simbólicos.

Apesar de serem muito desconfiados e ciumentos, se houver bastante diálogo e confiança, essas podem ser as relações mais tranquilas e isentas de crises do zodíaco.

Se você está pensando em se relacionar com alguém desses signos que listaremos, saiba que, se houver reciprocidade, vocês poderão ser muito felizes e até se casarem.

Confira agora quais os signos com as maiores chances de viver um amor longo e sem crise:

1. Touro

Os taurinos são genuinamente apaixonados e adeptos dos longos relacionamentos, regados a cumplicidade, paixão e fidelidade.

São pessoas leais, intensas e verdadeiras. Logo, sempre jogarão limpo com as ações e dificilmente trairão uma confiança.

Os nativos são pessoas que gostam de reforçar o sentimento, adoram demonstrar carinho e levar a pessoa para comer. Ou seja, namorar com um taurino é quase o mesmo que ganhar na loteria.

2. Sagitário

O sagitariano, apesar de levar a fama de infiel e péssimo namorado, é uma pessoa autêntica, verdadeira e leal também. Não é fácil conquistar esse coração.

Porém, caso conquiste, considere-se um vencedor, pois ele fará exatamente tudo por você e respeitará muito seu espaço, tornando a relação mais leve e confortável.

A reciprocidade na mesma intensidade é fundamental, portanto, essa relação tem tudo para ser muito feliz e segura.

3. Capricórnio

O capricorniano é muito pé no chão e costuma evitar ser ficante de um ou de outro. Porém, dentro de um romance real, ele se doa completamente ao parceiro.

São calorosos nos momentos de intimidade e protegem a outra pessoa com garras e dentes. Portanto, a lealdade será o ponto chave desse relacionamento.

