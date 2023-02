Ainda nos próximos dias, há alguns signos que vão encontrar um amor para chamar de seu e será um romance tão intenso que muitos ao redor poderão sentir inveja desse amor.

Essas casas já sofreram muito nos últimos relacionamentos, mas agora tudo poderá ser diferente. Alguém muito paciente, aberto e tranquilo chegará para acalmar os ânimos e trazer segurança para esse coração.

O Sol entrará na casa de peixes no próximo dia 19 e, com isso, o amor estará no ar. A sedução e emoções afloradas estarão intensas nos próximos capítulos.

Não tenha medo, muito menos pressa. A sua pessoa certa estará virando a esquina logo mais. Diante disso, conheça as casas astrológicas que conseguirão amar muito em 2023.

Confira os signos que vão encontrar um amor para chamar de seu e vão deixar muita gente com inveja:

1. Touro

Júpiter é o planeta que oferece um ampliamento em todos os campos da vida dos signos e entrou em touro neste ano, trazendo oportunidades às áreas do profissional e romântica.

No caso do amor, alguém que já estava próximo há tempos vai finalmente perceber o sentimento que mantém e se declarar.

O susto será inevitável, mas acredite: essa pessoa será capaz de arrancar os pés do nativo do chão e o fazer conhecer as nuvens. Será intenso, duradouro e concreto, do jeitinho que o taurino sempre sonhou.

2. Libra

Para quem está solteiro nessa casa astrológica, o melhor período vai quando Plutão entrar em Aquário, no dia 27 de março (se estendendo até o dia 06 de junho).

Nesse momento poderá acontecer a chegada de alguém muito especial na sua vida e tentar conquistar um espaço nesse coração galanteador.

Pode ser que, inicialmente, o libriano resista e queira pular fora. Mas não é hora para isso. Permita-se ser feliz novamente com essa nova pessoa.

3. Sagitário

Por fim, o sagitariano também pode receber a surpresa de um amor novo, tirando o ar desses nativos. O choque vai ser grande, ainda mais por adorarem o estilo de vida leve e desapegado.

Mas fiquem tranquilos, essa pessoa será alguém com a mesma energia livre e viajante que você. Será um relacionamento leve e cheio de risadas.

Mas você precisa parar de achar que é só amizade e urgentemente se entregar mais para essas situações.

