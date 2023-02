Sonho vira pesadelo para casal que foi em bar e só descobriu quanto devia na hora de pagar conta

Imagine só economizar uma vida inteira para realizar a viagem dos sonhos e, quando finalmente conseguir, ser surpreendido com um prejuízo absurdo e cair em um pesadelo?

Foi o que aconteceu com Jessica Yarnall e Adam Hagaun. O casal americano já estava se organizando há tempos para conseguir conhecer a Grécia. Porém, logo no começo das férias, decidiram passar em um bar em Mokynos, chamado DK Oyster.

Lá, a dupla pediu dois mojitos, quatro patas de caranguejo e uma salada para apreciar o dia. A questão é que na hora de pagar a conta, o valor final foi assustador.

US$ 860 (cerca de R$ 4,5 mil) foi a quantia exigida para que Jessica e Adam pagassem para sair do lugar. Eles ficaram chocados, principalmente pelo fato do cardápio ser enganoso.

Ao jornal Daily Mail, os americanos contaram que o menu deixava a entender que cada pata de caranguejo custava US$ 40 (R$ 209), no entanto esse era o valor da grama do produto.

Já sobre o preço dos drinks, eles ouviram da equipe do restaurante que o valor de US$ 26,80 (R$ 140) presente no cardápio se tratava, na verdade, do valor de um shot da bebida. Logo, o preço do copo cheio era de US$ 107 (R$ 560).

Após pesquisar mais, os turistas descobriram que não foram os primeiros a serem enganados e que, inclusive, é típico deste bar insistir para que os clientes se maravilhem com o cardápio e peçam cada vez mais.