Um dos principais patrimônios históricos de Anápolis, Casa JK ganha projeto de restauração

O projeto de restauração da Casa JK será apresentado neste sábado (11), na primeira 1ª Mostra Memórias em Casa. O evento será realizado no Aeroporto de Anápolis, nas proximidades do monumento histórico.

Ao som de bossa nova, a festividade terá início às 19h e vai contar com exposição de aeronaves e carros antigos. A música ficará por conta de Alencastro Pacheco e banda.

O contrato de restauração do local foi assinado em dezembro do ano passado. A ação é fruto de uma parceria entre o Governo de Goiás e o Instituto de Patrimônio e Cultural Professor Jan Magalinski, que é responsável pela restauração.

A apresentação do projeto será feita pelo o diretor do instituto, Jairo Leite, e o arquiteto Flávio Aleixo. A ideia é preparar o espaço para abertura oficial ao público a partir do dia 18 de abril.

A escolha foi pensada para fazer alusão a data em que Juscelino Kubitschek assinou o pedido de mudança da capital do Rio de Janeiro, para Brasília, em 1956.

“Neste momento buscamos parcerias para viabilizar esse evento que se desdobrará em todo o potencial deste patrimônio histórico em gerar lazer, turismo, cultura e identidade nacional”, disse Jairo Leite, sobre a abertura oficial.

Histórica

Tombado como patrimônio público municipal, a casa ganhou notoriedade por ter sido palco, em 18 de abril de 1956, do ato de Juscelino Kubitschek que marcaria o início da construção de Brasília.

Na casa foi feita a assinatura do documento em que o então presidente pedia ao Congresso Nacional a transferência da capital federal, que na época era no Rio de Janeiro, para o Planalto Central.

O local deve receber uma exposição no estilo Casa Cor, com móveis da época da construção de Brasília. Em seguida, ele será transformado em museu.