É inegável dizer que o iFood trouxe bastante praticidade para os brasileiros, principalmente naqueles dias mais corridos que parece ser impossível parar um pouco para preparar uma refeição decente.

Com inúmeras opções disponíveis no catálogo, o aplicativo de entrega se tornou uma verdadeira mão na roda, sendo considerado até mesmo um grande salvador, principalmente por aqueles que não dominam a arte de cozinhar.

No entanto, por vezes, na hora de pedir um lanche especial no iFood, algumas pessoas acabam cometendo grandes erros vistos como inaceitáveis.

Por isso, separamos determinadas atitudes que não são permitidas para que você não cometa nenhum erro.

6 coisas que não são permitidas quando você vai pedir um iFood

1. Querer que o entregador suba até o apartamento

Na hora de realizar um pedido na plataforma, os brasileiros que moram em edifícios devem sempre ter em mente que os entregadores não possuem a obrigação de subir para deixar o lanche na porta.

Desse modo, é importante que o próprio cliente fique atento e vá de encontro com o profissional quando a encomenda chegar em seu destino.

Afinal, o entregador também possui outras entregas para realizar após a sua, podendo atrasar as demais caso tenha que buscar por um apartamento em específico.

2. Atrasar para buscar o pedido

Seguindo lógica semelhante ao tópico anteriormente apresentado, demorar demais para buscar o pedido também é um erro cometido por muitos clientes do iFood.

O ideal é que o comprador fique sempre atento no aplicativo, de modo a acompanhar quando o lanche estiver em rota de entrega e assim, conseguir se adiantar para não causar incômodos.

3. Desrespeitar os trabalhadores

Por mais que possa parecer óbvio que não é permitido desrespeitar os trabalhadores da plataforma, frequentemente é possível encontrar notícias de pessoas que ofenderam ou até mesmo agrediram os profissionais.

No entanto, é implícito que independente das circunstâncias, todos devem ser tratados com o mínimo de respeito.

4. Menor de idade receber bebidas alcoólicas

Recentemente, além das já tradicionais lanchonetes, cafeterias e restaurantes, o iFood passou também a disponibilizar no catálogo diversos outros estabelecimentos, como distribuidoras de bebidas.

No entanto, em qualquer local que venda esse tipo de líquido, é imprescindível que o comprador seja maior de 18 anos, assim como determina as leis brasileiras.

Sendo assim, no momento da entrega do pedido também é necessário que uma pessoa maior de idade recepcione a encomenda para evitar qualquer tipo de problema.

5. Dar falsas avaliações para os estabelecimentos

As avaliações dos estabelecimentos presentes no iFood servem como uma forma de mostrar para os demais usuários a qualidade do serviço prestado por aquele comércio.

Sendo assim, quando uma pessoa coloca uma avaliação falsa, os demais brasileiros acabam sendo prejudicados, não tendo a real noção de como é o atendimento ou os lanches fornecidos pelo local.

6. Pagamentos fraudulentos

Principalmente com a praticidade permitida pelo PIX, diversos novos golpes estão surgindo diariamente, afetando até mesmo a plataforma de lanches.

Isso porque pessoas de má fé podem agendar um pagamento e encaminhar o comprovante para o estabelecimento, cancelando o envio do dinheiro logo em seguida.

Por mais que seja óbvio que atitudes como esta não são permitidas na plataforma, é sempre importante destacar estes comportamentos errôneos.

