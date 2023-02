Não há dúvidas de que uma casa decorada com plantas possui impactos muito positivos na vida dos moradores.

Segundo a filosofia chinesa Feng Shui, esse contato com a natureza traz boas energias para todos do lar, além de um maior equilíbrio mental e bem-estar para essas pessoas.

O Feng shui é uma técnica milenar utilizada para trazer mais harmonia e qualidade de vida à rotina das pessoas, é por isso que essa prática diz muito sobre a nossa casa e como tudo nela rege sobre o campo magnético de cada um.

Bom e se tratando da presença das plantas no lar, pode-se ter certeza de que é uma verdadeira fonte vital de energia, que representa crescimento, novos começos e permite a purificação dos espaços, segundo os chineses.

No entanto, se as plantas forem de plástico, acredite: toda essa positividade é repelida.

Feng shui diz o que acontece quando uma casa é decorada com plantas falsas:

Esses itens artificiais, que visam imitar uma natureza pura e natural, podem sim quebrar um galho em casa, já que não é preciso regar, cuidar, adubar, nem podar.

Mas, o problema disso é que as plantas de plástico não permitem que as boas energias fluem nelas, nem que as ruins sejam filtradas, como as naturais fazem.

Segundo a prática Feng Shui, esses plásticos podem atrair pessoas com más intenções para sua vida, especialmente se você os colocar em seu quarto ou sala.

Mas não se desespere!

Os filósofos chineses ainda dão uma solução: caso você não consiga manter plantas vivas e verdadeiras em casa, opte por adquirir as de tecido, em vez das de plástico.

Além disso, você deve mantê-las bem cuidadas, o que significa ajustar sua forma e remover a poeira acumulada.

Vale levar em conta que esses objetos devem ser trocados regularmente, toda vez que ficarem velhos demais.

Por fim, sempre que possível tenha plantas reais em casa, para regularizar a energia do seu lar. Nossa dica é: escolha espécies fáceis de cuidar e você não terá problemas, nem dor de cabeça.

