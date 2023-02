Noivo causa racha na família após anunciar decisão polêmica para o dia do casamento

A nova moda dos casamentos isentos de presenças de crianças segue ativa, criando rachas em famílias e magoando muitos pequenos que não conseguem entender a proibição.

Desta vez, a história pôde ser um pouco pior. Isso porque o noivo teria prometido ao sobrinho um papel de destaque na cerimônia e, meses depois, voltou atrás e preferiu não só retirar o cargo, como desconvidar o garotinho.

Quem tornou a história pública foi o pai da criança, irmão do noivo. “Meu filho tem cinco anos e há 1 ano atrás, quando meu irmão ficou noivo, prometeu ao meu filho que ele seria o portador da aliança durante o casamento”, iniciou no Reddit.

“Meu filho gostou da ideia e ficou animado com isso. No entanto, na fase de planejamento, ele soube que o casamento vai acontecer e começou a comentar com seu irmão mais novo, um bebê de menos de um ano, que será o guardião das alianças no casamento do tio”, contou o homem.

“Foi difícil ouvir isso e saber que meu filho ficaria de coração partido. Além dele ficar magoado, eu e minha esposa teríamos problemas pois moramos no exterior e teremos que viajar para comparecer ao casamento”, desabafou.

Além do garotinho ficar desolado, agora há ainda o impasse sobre onde o casal deixará os filhos para comparecer à cerimônia.

“Não sabemos se voamos para o casamento e deixamos nossos filhos com pessoas que não confiamos totalmente ou simplesmente não comparecemos na data”, pontuou.

Nos comentários, os internautas ficaram irritados com a atitude dos noivos. “Eles devem pedir desculpas pessoalmente à criança. Isso não se faz”, disse um.