Professora recebe dura lição de pai após filho chegar em casa e contar o que ela fez

Um caso chamou a atenção no TikTok, após um pai “dar uma lição” em uma professora, após o filho de três anos de idade chegar da escola e contar o que ela fez.

De acordo com o vídeo, publicado por Christian Shearhod (@mr.shearhod) e que já acumula mais de 4 milhões de visualizações, a criança estava muito triste, porque a professora dele teria dito que “pintar as unhas são só para meninas”.

Foi então que o jovem pai decidiu levar o filho para um salão de belezas, para que o garoto pudesse fazer o procedimento de beleza.

Ao chegar no estabelecimento, o próprio menino escolhe a cor com a qual ele quer pintar as unhas: “Eu quero rosa”.

É possível ver o semblante da criança se “iluminando”, conforme ele espera para ser atendido pelos profissionais do local. “[Quero pintar] minhas mãos e meus pés”, afirma o garoto enquanto aguarda.

No final do vídeo, é possível ver a expressão de felicidade do menino ao ver as unhas coloridas, dando uma lição de que o procedimento pode ser feito por qualquer um, independente do gênero.

Confira: