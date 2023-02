São assustadoras as imagens que mostram destruição causada por forte chuva em Goiânia

Uma tempestade que caiu na tarde desta sexta-feira (10) em Goiânia causou estragos e assustou a população da capital goiana. As imagens que circulam nas redes sociais são impressionantes.

O Centro da cidade foi uma das regiões mais atingidas e isso foi mostrado pelos internautas. No TikTok, uma usuária postou imagens assombrosas de uma ventania na Rua 44, polo de moda do município.

Um outro perfil na rede social mostrou estragos que ocorreram dentro do Araguaia Shopping. Nas imagens, o vento arrasta o que aparenta ser pedaços do forro do teto do estabelecimento, enquanto a autora das imagens grita “meu Deus do céu, tá[sic] caindo tudo”.

Apesar das cenas graves, o que mais impressionou foi a destruição causada pela ventania e chuva forte na Feira Hippie de Goiânia, localizada no setor Vila Nova.

No Twitter, o usuário @dlrodrigues76 postou diferentes vídeos sobre o ocorrido, mostrando as consequências do temporal para os feirantes que trabalham no local.

FEIRA HIPPIE Praticamente todas as barracas montadas para a Feira Hippie foram derrubadas com o temporal que cai nesse início de tarde em Goiânia. Não é a primeira vez que os feirantes da região, que até hoje não tiveram o espaço definitivo da feira concluído e liberado pic.twitter.com/em9ns8s7aN — Diogenes.l.Rodrigues 🇧🇷 (@dlrodrigues76) February 10, 2023

Goiânia após Temporal 😱

Rua 44 e feira hippie agora a tarde, após a tempestade em Goiânia.

🚀| Compartilhe pic.twitter.com/LUW2AwhdPx — Diogenes.l.Rodrigues 🇧🇷 (@dlrodrigues76) February 10, 2023

Em nota, a Prefeitura de Goiânia lamentou o ocorrido e afirmou que irá procurar “meios de mitigar eventuais prejuízos aos feirantes que foram prejudicados e tiveram suas mercadorias afetadas”.

Leia a nota por completo:

A propósito da forte chuva que destruiu barracas na Feira Hippie, na tarde desta sexta-feira (10/02), a Prefeitura de Goiânia informa o que se segue:

– Por determinação do prefeito Rogério Cruz, a Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) está em contato com a Procuradoria-Geral do Município (PGM) e a Secretaria de Finanças (Sefin), para estudar meios de mitigar eventuais prejuízos aos feirantes que foram prejudicados e tiveram suas mercadorias afetadas.

– Os setores mais atingidos são os que estão localizados em frente à Rua 44, ao lado do terminal rodoviário, na Praça do Trabalhador, Setor Central. A ventania que atingiu até 60km/h foi a responsável pelo incidente.

– As equipes da Sedec foram acionadas assim que receberam a informação. O secretário Silvio Sousa acompanha pessoalmente a situação.

– De imediato, também foram acionados a Guarda-Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros e a empresa Equatorial para garantia do restabelecimento da normalidade no local. Felizmente, ninguém se feriu.

– Desde as últimas ocorrências registradas na Feira Hippie, devido à instabilidade no clima, os feirantes foram orientados a reforçar as estruturas das barracas.

– A Prefeitura de Goiânia lamenta o ocorrido e está empenhada para discutir novas estratégias e procedimentos para conter esse tipo de ocorrência, bem como fazer o que estiver ao alcance, no ponto de vista legal, para socorrer os feirantes e amenizar a dor das pessoas afetadas.