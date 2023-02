Não há como negar que o abacate é um fruto delicioso. Além de fazer bem a saúde, o caroço do abacate pode servir para várias utilidades no dia a dia que muitos ainda desconhecem.

Por meio dessas dicas, você conseguirá evitar o desperdício do alimento e utiliza-lo completamente em outras atividades executadas ao longo da rotina.

Pensando nisso, separamos algumas utilidades do caroço do abacate que poucos conhecem.

6 utilidades do caroço do abacate que nem quem gosta muito da fruta sabia

1. Tinta natural

O caroço do fruto pode ser utilizado para criar uma tinta natural em tons de rosa. Para isso, basta lavar o item juntamente com a casca e, depois seca-lo.

Depois é só colocá-lo em uma panela com água para que ele cozinhe por uma hora ou mais e coar os pedaços. Em seguida, jogue os retalhos do tecido que você deseja alterar a cor na panela, o deixa no fogo por aproximadamente uma hora e vouilá.

2. Esfoliante

Para obter um esfoliante a partir da casca do abacate, basta secar e triturar o caroço e, depois, misturá-lo no pá da sua mascara facial. O resultado é surpreendente.

3. Chá

Uma técnica bastante utilizada é fazer um chá com o caroço do abacate. A bebida ajudar a eliminar algumas gorduras e também é capaz de ajudar a reduzir os danos de algumas inflamações.

4. Hidratação natural

Outra dica é o ingrediente também pode ser usado como uma hidratação para cabelos. Então, para quem está com o cabelo ressecado, fica a dica!

5. Gerar uma nova planta

Se você tem vontade de ter o seu próprio pé de abacate em casa, basta retirar o caroço do alimento e plantá-lo no quintal. Assim você não precisará mais correr até o mercado para comprar o fruto.

6. Esculturas

Para a surpresa de muitos, o caroço também é usado para ampliar a criatividade e colocar em prática os talentos escondidos por meio de esculturas.

