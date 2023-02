Detido por fazer pichação em shopping de Anápolis, jovem deu justificativa bizarra a policiais

Um jovem de 20 anos foi preso na tarde deste sábado (11) por pichar a estrutura interna do Brasil Park Shopping, localizado na região Central de Anápolis.

A equipe de segurança do centro comercial havia identificado o ato criminoso através das câmeras de segurança na sexta-feira (10). Entretanto, no momento, o autor já havia se retirado do local e não pôde de ser pego.

O jovem voltou a visitar o shopping, mas dessa vez ele foi localizado pelos guardas e entregue à Polícia Militar (PM).

Ele, que havia feito diversas pichações no banheiro e nas escadas de saída, disse para os policiais que estava fazendo “arte”.

Encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, ele foi autuado por dano e poderá pegar de um a seis meses de detenção se for condenado.