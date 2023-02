Duas mortes são confirmadas em acidente com concurseiros que estavam a caminho de Goiânia

Dois passageiros de um ônibus, que viaja para Goiânia, morreram em uma colisão com uma carreta na madrugada deste sábado (11). O acidente aconteceu na BR-040, em Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais.

O veículo estava levando candidatos que fariam a prova do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18). O exame está previsto para ocorrer neste domingo (12) na capital goiana.

Segundo a concessionária Via 040, responsável pela rodovia, além das vítimas fatais, nove pessoas também ficaram feridas. Dentro do ônibus estavam 18 viajantes e dois motoristas.

Os passageiros foram retirados do veículo com a ajuda do Corpo de Bombeiros, através de uma das janelas. Entre os feridos levados para o Hospital de Paracatu, dois estão em estado grave.

Já o motorista da carreta saiu do acidente ileso. Os danos foram apenas para a carga de milho transportada, que se espalhou pela pista.