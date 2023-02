Lago cristalino em Goiás permite experiência única de mergulho e acesso a cavernas

Vila Propício é um pequeno município em Goiás, com pouco mais de 5.700 habitantes, localizado no Centro do estado, bem próximo a Goianésia.

No entanto, lá se encontram dois dos maiores tesouros da região, que oferecem uma experiência única de mergulho e acesso a cavernas inacreditáveis.

Primeiramente, vamos falar do Lago Azul, que forma uma bela paisagem diante dos olhos de quem dá uma passadinha por lá.

Com águas cristalinas e translúcidas, é possível ver os peixes nadando e a vegetação submarina a poucos metros da superfície.

Localizada em uma propriedade particular, a administração que cuida do Lago Azul ainda oferece equipamentos de mergulho aos banhistas, para que possam aproveitar ainda mais a experiência.

Contudo, Vila Propício conta com outros atrativos naturais de tirar o fôlego. Estamos falando do complexo de cavernas da região, que chega a cerca de 50 no total.

Dentre as mais conhecidas e frequentadas pelo público, está a Caverna Tubarão, com formações rochosas que lembram muito a boca aberta do animal marinho.

No entanto, a visita deve ser feita com um guia da região e equipamentos básicos, como bota e lanterna, para garantir a plena segurança.

Além da Tubarão, outras cavernas que se destacam no município são a das Samambaias (também chamada Caverna da Garganta), a Três Marias e a Cearense.