Não precisa confessar, a gente já sabe: todo dia você descarta borra de café em casa, não é mesmo?

Afinal, um brasileiro raiz não dispensa o seu pretinho diário, que serve para dar um up ao longo do dia e cai bem toda hora. Inclusive, somos o segundo país maior consumidor de café do mundo.

Bom, mas onde queremos chegar é que para fazer essa bebida precisamos usar o pó do café em um coar e passar a água quente.

Feito isso, ao lado do cafezinho saboroso pronto, nos resta a borra daquele pó que acaba indo para o lixo.

É por isso que hoje vamos te dar algumas utilidades para não descartar mais a borra de café!

Não jogue fora! A borra de café pode ter várias utilidades que vão te surpreender:

Começando nossa lista, você pode usar essa borra como fertilizante para o solo.

Por ser rica em carbono, nitrogênio e matéria orgânica, essa pasta de café pode potencializar a decomposição da matéria orgânica e turbinar o seu cultivo de plantas. Legal, né?

Além de ser uma aliada com a flora, sua borra ainda pode te ajudar com os pets em casa.

Sendo assim, caso seu cachorro ou gatinho estiver com muitas pulgas basta esfregar a borra de café em movimentos leves em toda a pele do seu animal após o banho.

Em seguida, lave e deixe seu companheiro secar como de costume. Assim, você vai pegar os insetos bem longe do seu animal.

Outra coisa que você pode fazer com essa borra é usá-la como neutralizador de odores.

Para isso, em uma tigela, deixe a borra do café secar ao sol. Em seguida, coloque na geladeira ou freezer para neutralizar odores de alimentos.

Ou coloque em pequenos ambientes. Legal, né?

E não para por aí, você ainda pode usar esse alimento como um produto de limpeza, já que ele é muito eficiente para limpar a pia, polir as panelas ou limpar a grelha.

Por fim, a borra ainda pode ser o seu corante barato para colorir algodão, rayon, celofane, linho e papel.

Esta é uma maneira fácil de dar aos tecidos e ao papel uma aparência vintage ou disfarçar manchas existentes em suas roupas e toalhas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!