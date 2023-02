Reviravolta no caso do homem que foi premiado na Mega-Sena; entenda o que aconteceu

O caso do homem que foi premiado na Mega-Sena e encontrado morto no último 02 de fevereiro teve uma reviravolta. Isso porque, ao contrário do que havia sido divulgado antes, o ganhador sacou sim o prêmio.

Além disso, a família informou que os R$ 398 mil obtidos na loteria teve origem no sorteio da Mega da Virada. José Aparecido Monteiro ganhou em um bolão com mais 22 pessoas, em 2018.

Com o dinheiro, ele pagou algumas dívidas e comprou mercadorias para trabalhar com confecção. O homem tinha 54 anos e era de Campo Mourão, interior do Paraná.

“Tem muita gente achando e falando que ele ainda iria resgatar o prêmio, mas não é verdade. Já faz tempo isso”, lembrou Maria José do Nascimento, irmã da vítima.

“Ele estava com a solicitação [para realizar o saque] na mala porque foi resolver questões burocráticas em Curitiba de uma empresa de confecções que tinha”, completou.

De acordo com a Polícia Civil (PC), as investigações apontaram que o premiado na Mega-Sena sofreu um infarto no quarto do hotel onde estava hospedado. O corpo foi sepultado no dia 04 sob forte comoção.

José Aparecido Monteiro era bastante querido. Ele deixou três filhos, todos adultos.

