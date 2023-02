Saiba quais as cidades de Goiás que têm as temperaturas mais ‘fresquinhas’

Por se localizar em uma região de muita incidência de sol o ano inteiro, Goiás é um estado conhecido por ser quente, com temperaturas próximas à casa dos 40º na época de seca.

No entanto, algumas cidades goianas se destacam pelos índices mais amenos que a média. Dessa forma, o Portal 6 foi atrás de um especialista para descobrir quais seriam os locais mais “fresquinhos” no estado.

Em resposta à reportagem, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, afirmou que Anápolis é um dos municípios em Goiás com climas mais agradáveis ao longo do ano.

“Isso se deve muito à altitude da cidade, que é um pouco mais elevada, com alguns pontos atingindo 1.050m acima do nível do mar. Goiânia, por exemplo, está localizada a pouco mais de 700m”, detalhou.

André Amorim também apontou que Cristalina é uma cidade diferenciada neste quesito, por ter uma temperatura que oscila pouco no ano e índices bem amenos.

“Eu até brinco falando que lá tem um clima [da região do mar] Mediterrâneo, o que possibilita o cultivo de uva, pêssego, maçã, oliveira para fazer azeite de oliva”, pontuou.

Apesar de todos esses fatores, ainda existem dois outros municípios goianos que se sobressaem ao se tratar das temperaturas mais baixas do estado. São eles: Jataí e Rio Verde.

Localizadas no Sudoeste de Goiás, as duas cidades historicamente apresentam os índices mais baixos dos termômetros, conforme apontado pelo monitoramento do Cimehgo.

“Em alguns momentos, a temperatura quase chega a 0ºC, especialmente quando entram massas de ar polar no Estado”, explicou André Amorim.