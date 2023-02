Após realizar um pente fino nos programas sociais, o Governo Federal deixou um importante alerta para todos os brasileiros que recebem algum tipo de Auxílio.

Acontece que com a transição presidencial, foi possível identificar uma quantidade considerável de brasileiros que estão recebendo os benefícios sociais irregularmente.

Diante da atual descoberta, o Governo Federal deixou um importante alerta para que os demais beneficiários do auxílio não acabem também sendo prejudicados.

Alerta importante do Governo Federal para todos que recebem Auxílio

Com a troca de governo, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, revelou que aproximadamente 2,5 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) contam com algum tipo de irregularidade no processo de inscrição, sendo que ao todo foram avaliadas 10 milhões de inscrições.

Grande parte dos problemas identificados pelo Governo Federal são provenientes de pessoas que estão recebendo os benefícios sociais apenas como uma forma de “engordar o auxílio”.

Diante de tal situação preocupante, os governantes deixaram um importante alerta de que os programas sociais estarão passando por um verdadeiro pente fino para identificar todos os possíveis erros.

Assim, as famílias que não possuem o direito de receber os auxílios estarão sob análise, sendo então retiradas da lista de beneficiários ao serem comprovadas as ‘fraudes’ no sistema.

A expectativa da equipe de transição do Governo Federal é de que este ‘pente fino’ possa ser finalizado ainda durante o mês de fevereiro, tendo um relatório completo entregue logo em seguida para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para que este estudo possa ser criteriosamente realizado, de forma a não prejudicar erroneamente nenhum brasileiro, a análise será realizada juntamente com outras pastas, como é o caso do Desenvolvimento Agrário, Agricultura e Fazenda.

A ideia é de que a partir deste pente fino, o Bolsa Família possa ser definitivamente remodelado e as famílias com direito ao adicional de R$ 150 por crianças de até 06 anos possam ser definidas.

Vale ressaltar que os benefícios sociais do Governo Federal são especificamente voltados para os brasileiros que vivem em situação de vulnerabilidade social, sendo necessário ainda se encaixar em alguns pré-requisitos específicos.

Ademais, os brasileiros devem ficar atentos, pois após esta análise criteriosa ser encerrada, aqueles que não possuem direito terão que arcar com as consequências por estar recebendo um determinado auxílio indevidamente.

