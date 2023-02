Um briga em uma feira coberta de Quirinópolis, na região Sudoeste de Goiás, terminou com um homem morto e outro ferido na manhã deste domingo (12). A vítima é ex-marido da companheira do suspeito de atirar várias vezes contra ele.

O Portal 6 apurou que a confusão começou quando um homem, de 36 anos, abordou a ex-mulher e o atual namorado, que comiam pastel na feira. Ele reclamava de brigas do casal na presença dos filhos em comum com a ex-companheira e que vizinhos relataram ter ouvido disparos de arma de fogo durante os desentendimentos.

Os homens então entraram em luta corporal e foram separados por terceiros. Logo após as agressões, o atual companheiro da mulher teria buscado uma pistola no veículo dele e efetuado vários disparos contra rival, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou o óbito. Uma terceira vítima, que estava no lugar, também foi atingida por um tiro na mão. Embora não tenha presenciado a confusão, o homem ferido teve que ser levado para o hospital municipal da cidade para receber atendimento.

Testemunhas informaram as características do suspeito à Polícia Militar (PM), que o encontrou dentro do próprio veículo. Ele não resistiu a abordagem e entregou a pistola e as munições que carregava consigo.

Durante o conflito, a ex-esposa de Ronair tentou pedir ajuda a moradores próximos e tentou deixar o local utilizando um carro de transporte por aplicativo. Antes de conseguir sair da feira, ela foi chamada pelo companheiro para ir embora com ele, e o homem teria confessado o crime a ela.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes. Uma equipe da polícia técnico científica também esteve no local, que foi isolado até a chegada da perícia. O corpo de Ronair foi removido por equipe do IML local.