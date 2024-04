Bombeiros resgatam cachorrinho que ficou preso em apartamento durante incêndio; veja

Militares da corporação escutaram latidos de medo vindos da varanda e logo se mobilizaram

Isabella Valverde - 20 de abril de 2024

Após o resgate, pet foi devolvido aos donos. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma família viveu momentos de desespero, ao ver o apartamento em que viviam ser consumido pelas chamas, enquanto o pet ainda estava preso lá dentro. Felizmente, o caso ocorrido na tarde desta sexta-feira (19), em Águas Lindas de Goiás, teve um final feliz e emocionante.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado para combater o incêndio e, ao chegar ao endereço indicado, encontrou os moradores do imóvel seguros do lado de fora, em choque olhando a ação do fogo.

Imediatamente, a corporação iniciou o combate das chamas, contando com o apoio de militares da Polícia Militar (PM), que também estava presente no local.

Durante a ação, os bombeiros controlaram o incêndio e realizaram o rescaldo, de modo a evitar possíveis danos maiores nos apartamentos que foram afetados.

Enquanto trabalhavam na situação, latidos foram ouvidos vindos de uma das varandas e, de imediato, a corporação se mobilizou para resgatar o cachorro de estimação da família.

O bichinho foi resgatado em segurança e entregue nos braços dos donos sem ferimentos, estando apenas bastante assustado.

As causas do incêndio ainda não foram identificadas e serão agora investigadas.