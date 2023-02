Noiva fala “não” por brincadeira durante casamento e punição foi severa; veja o vídeo

Uma noiva decidiu fazer o menos esperado durante a cerimônia de casamento e, por conta da brincadeira, teve uma surpresa nada agradável e o sonho arruinado.

A mulher, que não teve a identidade exposta, foi divulgada em um vídeo, utilizando um vestido preto no próprio casamento, e durante a gravação, disse “não” no momento crucial em que o celebrante pergunta se é de livre e espontânea vontade dela se casar com o parceiro.

Depois que ela diz a frase negativa, todos os participantes do evento ficam impressionados, inclusive a madrinha – que não disfarçou e arregalou os olhos, ficando para a noiva.

O que a noiva não esperava, era que isso pudesse causar uma revolta incalculável no parceiro, que pediu até mesmo o cancelamento do casamento.

Veja o vídeo

🚨VEJA: Casal teve casamento cancelado após noiva falar “não” de brincadeira durante a cerimônia. pic.twitter.com/Sfxj4tag2u — CHOQUEI (@choquei) February 12, 2023

Depois da situação constrangedora, a mulher sorriu e tentou voltar à realidade, mas já era tarde. O companheiro se sentiu devastado, tomando inciativa para decretar o fim da relação.

Na internet, os internautas ficaram revoltados com a radicalidade do noivo. “Meu Deus, se você se decidiu casar com alguém, deveria sabe, no mínimo, o humor dela”, disse um.

“Isso foi claramente uma brincadeira, que exagero!”, persistiu outro.