Saneago explica falta de água em mais de 40 bairros de Anápolis neste domingo (12): saiba quando volta

Mais de 40 bairros de Anápolis ficaram sem água, na madrugada deste domingo (12), após o rompimento de uma adutora na Vila Santa Isabel. Segundo a Saneago, o problema foi causado pela queda de uma ponte na região.

Para a execução dos reparos, foi necessário fechar novamente os registros que abastecem a região. Durante o período, a companhia recomenda o uso consciente das reservas domiciliares de água tratada.

Entre os bairros afetados estão o Andracel Center, Bairro Maracanã, Centro, Cidade Jardim, Dom Pedro II, Jundiaí, Jardim Alexandrina e Vila Góis. A previsão é de finalização dos trabalhos é até o final da manhã deste domingo.

Entretanto, a Saneago informa que os registros devem ser reabertos reabertos, com retorno gradual do abastecimento. A normalização total do sistema ocorrerá até o final da noite.

Confira a lista completa de bairros afetados:

– Andracel Center

– Anexo Bom Sucesso

– Anexo Frei Eustáquio

– Bairro Maracanã

– Centro

– Cidade Jardim

– Dom Pedro II

– Frei Eustáquio

– Jardim das Oliveiras

– Jardim Goiano

– Jardim Petrópolis

– Jardim Silveira

– Jardim Alexandrina

– Jardim Nova Alexandrina

– Jundiaí

– Lapa

– Maracanã

– Norte do Setor Central

– Nossa Senhora Aparecida

– Parque Michel

– Residencial Paris

– Residencial Terezinha Braga

– Santa Maria

– São Jorge

– São José

– São Lourenço

– Valencia

– Vila Goiás

– Vila Góis

– Vila Menino Jesus

– Virginia Correa

– Vila Brasil

– Vila Calixto Abrão

– Vila das Acácias

– Vila de Lourdes

– Vila Fabril

– Vila Jussara

– Vila Santa Maria de Nazareth

– Vila Tocantins

– Vila Santana

– Vila União

– Vila São João