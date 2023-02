Bombeiros de Goiás encontram corpo de menino que saiu de casa para observar o rio

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de Eduardo Henryque Ferreira Peres, menino de três anos que saiu de casa para ver as águas do rio passar e acabou morrendo afogado em Montividiu, no Sudoeste Goiano.

Conforme apurado pelo Portal 6, a mãe da criança, que mora na zona rural do município, comunicou à Polícia Militar (PM) sobre o desaparecimento do filho na manhã desta segunda-feira (13).

Segundo a mulher, o garoto gostava de observar o curso d’água em movimento e teria se aproveitado de um momento em que o portão da casa, que dava direto para a margem do rio, para sair sozinho.

Após procurar o filho por toda a casa e nas proximidades do córrego, a mãe não conseguiu encontrar Eduardo, mas achou um copo que ele usava.

Os policiais fizeram um trabalho inicial de busca, mas não acharam indícios do garoto. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros de Rio Verde foi acionado no local, por volta das 13h.

Após uma busca detalhada, os militares localizaram o corpo da criança, já sem vida, a centenas de metros do ponto de onde ela deve ter caído no rio.