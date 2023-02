É difícil de acreditar, mas esse realmente é o valor cobrado em um show por Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima é, sem sombra de dúvidas, um dos nomes mais conhecidos do Brasil. Com hits de sucesso desde 2010, o artista se consolidou também como um dos mais bem pagos da indústria musical.

No entanto, o que poucos sabem, é que o valor cobrado para realizar um único show do “Embaixador” chega a cifras estratosféricas.

Conforme noticiado pelo Observatório dos Famosos, Gusttavo Lima receberia em média R$ 700 mil para “soltar a voz”.

Esse valor chega a ser ainda maior, se for contratada a festa “Buteco do Gusttavo Lima”. A quantia a ser desembolsada é de, no mínimo, R$ 800 mil.

Dessa forma, o artista mineiro está na liderança dos cantores mais bem pagos do país, com folgas. O segundo lugar, para se ter noção, é o também sertanejo Luan Santana, que recebe aproximadamente R$ 320 mil por show.