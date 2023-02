Família perde tudo pela segunda vez e busca ajuda para recomeçar após forte chuva em Anápolis

“Não temos cama, não temos sofá, não temos mais nada. Perdemos tudo”. O relato é Lorraine Oliveira Mendes Guimarães, moradora do Recanto do Bosque, região Nordeste de Anápolis.

Ela e a família, que inclui três crianças, de 02, 03 e 08 anos, estão desabrigadas após a forte chuva que caiu no domingo (12) na cidade.

Foram 47,88 milímetros, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Esse volume corresponde a três dias de precipitações, de acordo com o órgão.

Lorraine Oliveira Mendes Guimarães contou ao Portal 6 que esta não é primeira vez que a família sofre com as fortes chuvas. Em outubro do ano passado, a residência também foi alagada. “Mas a gente conseguiu se recuperar”.

Com medo, ela diz que vai correr atrás de um novo lar para alugar. O temor agora é pela vida, pois prejuízos materiais já foram vários.

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (13), o prefeito Roberto Naves (PP) informou que a Secretaria de Integração Social está levantando o número de desabrigados e que “vai oferecer suporte a todas as famílias que não tiverem para onde ir”.

O chefe do Executivo Municipal também afirmou que uma equipe está on-line no Zap do Social e quem estiver precisando de assistência pode entrar em contato pelo (62) 9 9530-0625.

Para se reestabelecer, Lorraine Oliveira Mendes Guimarães e os filhos precisam de ajuda. Móveis, eletrodomésticos e alimentos estão sendo arrecadados. Quem puder ajudar, basta entrar em contato pelo (62) 9 9349-6619. O número também é uma chave Pix.