Roberto Naves anuncia que vai decretar estado de emergência em Anápolis

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (13), o prefeito Roberto Naves (PP) anunciou que vai decretar estado de emergência em Anápolis após a forte chuva de domingo (12). O volume registrado foi 47,88 milímetros. “O maior em 30 anos”, observou Roberto.

Segundo o prefeito, o texto já está sendo elaborado pela Procuradoria-Geral do Município e deve ser publicado em breve no Diário Oficial. Além do órgão, participam da redação do decreto as pastas de Meio Ambiente, Serviços Urbanos, Integração Social e a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT).

As medidas que constarão no texto ainda não foram definidas, mas Roberto adiantou que dentre elas estarão a suspensão de alvarás. De acordo com o prefeito, a Defesa Civil está mapeando os pontos e os moradores e comerciantes serão avisados previamente antes de qualquer ação da Prefeitura.

“Onde nós tivermos áreas críticas, todos os alvarás de construção serão suspensos temporariamente para que possam ser reavaliados. Da mesma forma, nas áreas de alagamento, a Procuradoria vai entrar com processo de desapropriação para que a Prefeitura possa adquirir essas áreas”, explicou.

Roberto disse também que nestes locais vão ser realizadas obras emergenciais para mitigar os problemas causados sempre que chove forte. Além disso, eles também contarão com suporte do Anápolis Investe. Sobre a duração do decreto, o prefeito informou que ainda está sendo avaliado. “Mas será o tempo necessário, enquanto precisarmos”.