Jovem estabelece regra inacreditável para o ex após terminar com ele; veja

Uma jovem decidiu terminar o namoro de anos para seguir o próprio caminho, porém deixou uma regra a ser cumprida por ambos que irritou bastante o ex e chocou a internet.

Segundo o rapaz, eles teriam se separado pacificamente, por divergências de ideias e objetivos. “Nós estávamos em momentos diferentes na nossa vida e tomamos direções opostas. Ela não quer ter filhos, eu quero, e por aí vai”, iniciou o desabafo no Reddit.

“A decisão dela foi razoável e eu não estava irritado até ela aparecer com essa tal regra”, contou o rapaz aos demais usuários do fórum virtual.

O jovem explicou que a ideia da ex foi estabelecer que nenhum deles começassem a conhecer novas pessoas, pois isso poderia ser “rude e invalidaria o antigo relacionamento dos dois”.

“Diversas pessoas me disseram sobre essa regra, incluindo minha ex que fez questão de me lembrar disso. Me desculpe, mas de onde saiu essa porcaria? Ela que me largou! A atitude dela foi o que invalidou todo o nosso relacionamento”, desabafou.

Revoltado com as imposições, ele pediu opiniões aos internautas, que prontamente saíram em defesa dele. “Isso é papo de narcisista que não te quer, mas também não aceita te ver com outra pessoa”, disse um homem.

“Fuja dessa mulher o quanto antes! Ela só quer te manipular”, comentou outra pessoa.