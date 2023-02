A história da mulher que mandou mensagem para o número errado e encontrou a felicidade que já dura 12 anos

Imagine só enviar uma mensagem de texto por engano e encontrar o grande amor da vida, morando a quase 1.300 km de distância? Parece história de filme, mas foi o que aconteceu com Brenda Rivera Stearns.

A mulher, de 35 anos, contou que em 2009 enviou uma mensagem aos contatos mais próximos, contendo uma passagem bíblica, como forma de motivar os colegas pela manhã.

Ela só não sabia que um dos amigos teria trocado de número e quem teria recebido o texto seria Isaiah Stearns, até então, um completo desconhecido.

“Alguns minutos depois, o número de telefone que eu achava que pertencia a um amigo respondeu dizendo: ‘Amém a isso, quem é esse?’”, relembrou ela ao portal Kennedy News.

Isaías, que atualmente tem 40 anos, teria acabado de comprar um telefone novo, com o número atualizado, cerca de 30 minutos antes de receber o texto religioso. Além disso, ele morava a cerca de 1.300 km à época.

Eles passaram a se falarem todos os dias, tanto por mensagens quanto por ligação. “Começou como uma amizade. Mas então eu comecei a pensar: ‘Talvez eu goste dele?’”, disse.

“Eu estava tão animado em gostar dele, eu o romantizei e fantasiei muito, mas estava hesitante sobre como estava me sentindo”, continuou Brenda.

Reviravolta

Em 2009, Isaías vivia em Ohio (EUA) e, coincidentemente, a mãe e a irmã de Brenda também. Então, por conta do receio da mulher, ela pediu que as familiares se encontrassem com ele e dissessem à ela se valeria a pena investir.

E surpreendentemente deu muito certo. “Você vai se casar com esse cara”, foi o que disse a mãe. “Me pegou de surpresa, isso foi tão fora de caráter para minha mãe dizer algo assim. Eu sabia que ele realmente deveria ser algo especial”, relembrou.

“O tempo todo, era como se estivéssemos destinados a ficar juntos e, em fevereiro, ele propôs. Nós nos casamos em junho”, contou ela, que namorou menos de um ano, antes de oficializar o matrimônio.

Atualmente, prestes a completar 13 anos de casados, eles têm seis filhos juntos e confessam ser extremamente felizes e gratos ao destino.