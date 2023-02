Abertas vagas de emprego para hotel fazenda próximo a Anápolis e Pirenópolis

O Hotel Fazenda Casa do Rio, localizado no município de Corumbá, em Goiás, está com 11 vagas de emprego disponíveis para diversas funções.

As oportunidades são para o regime Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e abrangem os cargos de recepcionista, auxiliar de serviços gerais, garçom e cozinheira.

Os trabalhadores que quiserem se candidatar a uma das funções devem enviar o currículo para o email [email protected] ou para o Whatsapp (62) 9657-510.

Para a vaga de cozinheiro, é necessário que o profissional tenha experiência comprovada no cargo. Para as demais vagas, não há essa exigência.

A preferência é que os candidatos morem próximo a região, ou seja, tenham residência em Corumbá, Pirenópolis ou em Cocalzinho.

Mais informações podem ser obtidas pelo número (62) 9657-510.