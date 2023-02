Hospital das Clínicas da UFG abre processo seletivo com salários de quase R$ 10 mil

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para os cargos de médicos no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia.

São 20 vagas disponíveis, todas para início imediato, destinadas às áreas clínicas e cirúrgicas, com salários de R$ 9.973,12.

Para pleitear uma das oportunidades, os aspirantes devem preencher o formulário de inscrição disponível no site da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) até o dia 24 de fevereiro.

Entre os requisitos para a participação no certame, estão: estar em dias com as obrigações eleitorais e possuir idade mínima de 18 anos.

As vagas disponíveis são para as funções de cardiologia pediátrica, nefrologia pediátrica, neonatologia e para cirurgias de cabeça e pescoço; cardiovascular; pediátrica; torácica e intensiva.

O processo seletivo acontecerá em apenas uma etapa, sendo ela a análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório. O resultado será divulgado no dia 13 de março.

Os candidatos aprovados terão carga horária semanal de 24 horas e a contratação será por tempo determinado, com prazo de 2 anos.

Mais informações estão disponíveis no edital.