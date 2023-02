Os passageiros dentro do Uber precisam ter cautela na hora de agir lá dentro para não comprometer a boa relação com os motoristas.

Isso porque, existe um regulamento interno dentro do aplicativo para a segurança de todos os usuários e ele não deve ser desrespeitado.

6 coisas que os passageiros fazem dentro do Uber e podem dar ruim para os motoristas:

1. Discriminação

Começando nossa lista, os casos de discriminação são nem um pouco permitidas pelo aplicaitivo.

Assim, tanto passageiros como os motoristas que possuírem qualquer atitude discriminatória, seja de religião, raça, orientação sexual e etc, serão banidos do app.

2. Contato físico com o motorista

Durante as corridas, o contato físico entre motoristas e passageiros é permanentemente proibido.

Sejam eles beijos, abraços ou atos sexuais, e até mesmo agressões verbais e fisicas são passiveis de banimento.

Sendo assim, o motorista que for conveniente com essa atitude pode ser bloqueado do aplicativo.

3. Violar a lei

Violar a lei dentro do carro também pode acarretar problemas para os motoristas.

Assim, desde carregar drogas ilícitas, não usar cinto de segurança ou carregar mais de cinco pessoas em um veículo pode acarretar o bloqueio do usuário.

Inclusive, o motorista que compactuar com isso pode ser duramente prejudicado dentro do aplicativo.

4. Realizar linguagem ou gesto inapropriado

Comentários desrespeitosos, palavrões, perguntas íntimas e afins são passíveis de bloqueio do usuário.

Isso porque, o app preza pela seriedade e profissionalismo na relação entre condutor e passageiros.

5. Fraudes

Para os passageiros que se acham espertinhos demais e tentam burlar algumas regras, a Uber investiga esses usuários para bloqueio.

Assim, contas duplicadas, abusos de promoções e assim por diante são ações que não passam despercebidas pelo app.

6. Transportar arma de fogo

Por último, para o aplicativo é inadmissível que o passageiro ou motorista transportem armas de fogo.

Caso haja violação dessa regra, o app bloqueia imediatamente o usuário das corridas e realiza uma consulta para saber se o motorista estava aliado com isso.

