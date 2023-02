Bate-boca entre torcedores de times rivais termina em espancamento, em Aparecida de Goiânia

Um bate-boca entre torcedores dos times Goiás e Vila Nova terminou em espancamento dentro de um ônibus do transporte coletivo. O caso aconteceu na Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia, na quarta-feira (15).

O Portal 6 apurou que a confusão teve início por volta das 19h, quando um homem, que estava com a camisa do Vila e dentro de um ônibus, passou a discutir pela janela com outros quatro rapazes que trafegavam pela via, em um carro, e eram torcedores do Goiás.

Em certo momento, quando o transporte estava parado, os indivíduos que estavam dentro do automóvel adentraram no ônibus, agrediram a vítima e fugiram do local.

Logo em seguida, a Polícia Civil (PC) foi acionada e compareceu no lugar para averiguar a situação. O rapaz foi encontrado caído no chão de uma via e apresentava ferimentos no rosto e queimaduras.

Ele foi encaminhado por Unidade de Resgate (UR) até o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (HEAPA).

Três dos suspeitos foram encontrados e presos. Já um deles, o motorista, chegou a ser identificado, mas ainda não foi localizado pelas autoridades.