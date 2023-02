Chácara com vista para o lago é opção para ir com turma de amigos pagando pouco em Goiás

É muito comum, entre pessoas que planejam viagens em grupo, surgirem problemas para achar uma estadia que acomode todo mundo e com um preço acessível para todos.

No entanto, uma propriedade em Alexânia, município no Entorno do Distrito Federal (DF), pode ser a solução para essas questões.

Estamos falando da Chácara do Vô Tadeu, que fica localizada às margens do Lago Corumbá IV. O local possui 2.500 m² de extensão, com vegetação nativa se mesclando com um pomar de frutas diversas.

Quem visita a propriedade pode aproveitar uma excepcional vista da reserva natural de água, que harmoniza perfeitamente com a paisagem ao redor.

Além disso, a área construída da chácara guarda uma boa surpresa para os hóspedes – que podem ser até 12 de uma vez. Isso porque todos os cômodos possuem ampla varanda ou sacadas inclusas.

Na parte externa da construção, há também uma piscina privativa aquecida – que fica disponível o ano todo -, além de um espaço que pode ser aproveitado para fazer um piquenique ou acender uma fogueira, quando o sol se pôr.

Além do mais, a casa de campo é receptiva a animais e pode ser reservada para uma longa estadia – até mais de 28 dias. O espaço também garante cinco vagas gratuitas para automóveis.

Por fim, a chácara pode ser encontrada através do site AirBnB para fazer reservas. Ela fica a 80 km de Brasília e a 140 km de Goiânia, com acesso pela BR-060.