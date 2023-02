Conselho de Medicina Veterinária diz que Castramóvel de Anápolis não tem registro e possui diversas irregularidades

Poucos dias depois da Prefeitura de Anápolis anunciar o retorno do Castramóvel, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás (CRMV-GO) apontou diversas irregularidades no veículo.

Em fiscalização realizada nesta quarta-feira (15), o órgão afirma ter constatado erros graves no ônibus adaptado para realizar procedimentos de castração em animais domésticos.

Foram encontrados medicamentos vencidos, materiais descartados de forma incorreta, uma pia imprópria para uso no ambiente cirúrgico, estrutura precária e um ambiente sujo em geral, o que poderia ocasionar infecções, levando os bichinhos até à morte.

Além disso, os fiscais observaram que não era feita uma triagem nos animais, não havendo evidência de que eles passavam por atendimento pré-operatório e não havia protocolo de procedimento pós-operatório.

Por fim, o CRMV-GO constatou que o Castramóvel não tinha registro junto ao órgão e não possuía um profissional médico-veterinário responsável técnico, algo obrigatório por regulamentação.

Apesar dos pontos elencados pelo conselho, a Prefeitura de Anápolis soltou uma nota afirmando que as atividades não foram interrompidas e que a fiscalização foi de rotina e “não compromete a continuidade dos trabalhos”.